İranlı kız sporcudan dünya sıralamasında 54 basamaklık yükseliş

2025 yılı 22. haftasına ait dünya sıralaması Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından yayımlandı. Erkeklerde milli takım kaptanı Nuşad Alemiyan bir basamak yükselerek dünya 74.’sü oldu ve hâlâ İranlı sporcular arasında zirvede yer alıyor.

Kadınlar kategorisinde, kaptan Neda Şehsavari, dünya şampiyonasında Kazak rakibini yenerek büyük bir başarıya imza attı ve 54 sıra yükselerek 161. sıraya yerleşti.

Binyamin Ferci ise dünya şampiyonasında Slovak rakibini yenerek 27 basamak yükseldi ve 134. sıraya çıktı. Bu sonuçla, Navid Şems’i geçerek İran’ın en iyi ikinci erkek masa tenisçisi oldu.