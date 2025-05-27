Kalibaf, 12. Dönem Meclis Başkanı olarak görevine devam edecek

12. dönem meclisin ikinci oturumunda Meclis Başkanlık Divanı seçimleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda yapıldı. Başkanlık için yapılan oylamada, Tahran, Rey, Şemiranat, İslamşehr ve Perdîs halkının temsilcisi Muhammed Bakır Kalibaf, kullanılan 272 oyun 219’unu alarak 12. Dönem Meclis’te ikinci kez başkan seçildi.

Ayrıca başkanlığa aday olan Hadi Kavvami, kısa bir konuşma yaparak, “cihadcı ve devrimci” bir kişi olarak tanımladığı Kalibaf lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bugünkü genel kurul oturumunda yapılan Meclis Başkanlık Divanı seçiminde, oy sayımı sonrası divan gözlemcileri de belirlendi.

Buna göre, Alirıza Selimi (134 oy), Abbas Guderzi (115 oy) ve Seyyid Celil Mir Muhammedi Meybudi (110 oy), kullanılan 274 oyun ardından Başkanlık Divanı gözlemcileri olarak seçildi.

Oylamanın devamında, 12. dönem meclisin ikinci yılında Hamid Rıza Hacibabaî ve Ali Nikzad Meclis başkan yardımcıları olarak seçildi.