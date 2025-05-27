Bekaî: Zenginleştirmeden vazgeçmeyeceğiz / İranlılar her türlü baskı ve zorlamaya olumlu yanıt vermez

Amerikan CNN kanalının İran’a gönderdiği muhabiri Frederik Pleitgen, dün Dışişleri Bakanlığı’nda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Pleitgen, ABD Başkanı Trump’ın İran ile hükümeti arasındaki nükleer müzakerelere oldukça iyimser yaklaştığını belirterek Bekai’ye müzakerelerin ilerleyişi hakkında görüşünü sordu.

Bekaî, "Eğer amaç İran’ın nükleer programının askeri amaçlı olmayacağı konusunda güvence sağlamaksa, bunu kolayca başarabileceğimizi düşünüyorum. Ancak amaç İran halkının barışçıl nükleer enerji hakkını elinden almaksa, bunun süreci ciddi şekilde zora sokacağını ve hatta tüm süreci tehlikeye atacağını düşünüyorum" dedi.

Pleitgen, Trump yönetimi ve müzakerecisi Witkoff’un bu durumu kabul edip etmediğini sordu. Dışişleri Sözcüsü "Şimdiye kadar müzakerelerin sürmesi, belirli bir anlayış seviyesinin mevcut olduğunu ve İran’ın barışçıl nükleer enerji, özellikle de zenginleştirme hakkından hiçbir koşulda vazgeçemeyeceğini gösteriyor" yanıtını verdi.

CNN muhabiri, tarafların nasıl uzlaşabileceğini sordu. Bekaî, "İstemek, başarmaktır. Sadece bir yol değil, birden fazla yol var. Bizim açımızdan programımızın tamamen barışçıl olduğuna inanıyoruz ve bu barışçıl niteliğin devam etmesini sağlama konusunda kararlıyız" dedi.

Pleitgen’in, Trump’ın anlaşmanın alternatifi olarak ABD ve İsrail tarafından yapılacak askeri bir müdahaleye işaret ettiğini belirtmesi üzerine, İran’ın bu tehdide yönelik tutumu soruldu. Bekaî "Bu tehditler kesinlikle faydalı olmayacaktır. İran halkı hiçbir baskıya boyun eğmez. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca ve sonrasında defalarca kanıtladık ki İran halkı her türlü zorlama ve baskıya karşı olumsuz yanıt verir. Bu tür söylemlere karşı İran halkı tek ses olacaktır ve ulusal güvenliğimizi kararlılıkla savunacağız" şeklinde konuştu.