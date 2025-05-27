Şahbaz Şerif: Pakistan, İran ile stratejik işbirliğini güçlendirmeye kararlıdır

Muhammed Şahbaz Şerif, Tahran'da Ayetullah Seyyid Ali Hameney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sosyal medya platformu X'teki hesabında “İran’ın Yüce Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüşmekten onur duydum.” ifadelerini paylaştı.

Şahbaz Şerif açıklamasının devamında “Özellikle İslam ümmetinin mevcut sorunları hakkında görüşlerini sordum. Ayrıca karşılıklı ilgimizi çeken ikili ve bölgesel meseleleri de ele aldık,” dedi.

Pakistan Başbakanı, İran’ın Güney Asya’daki son krizde arabulucu rolü ve Pakistan’a yönelik kaygılarından dolayı Ayetullah Hameney'e teşekkür ettiğini vurguladı.

Şerif, Pakistan’ın İran’ın İslam ümmeti içindeki rolüne büyük değer verdiğini ve ortak hedefler olan barış, kalkınma ve uyumu ilerletmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.