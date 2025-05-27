İran ve Türkiye'den sanayi ve teknoloji alanındaki işbirliği

İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi.

Bu görüşmede taraflar, sanayi ve teknoloji alanındaki ikili iş birliğine dair çeşitli konuları ve potansiyelleri ele alarak, iki ülke arasındaki etkileşimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, taraflar yeni teknolojiler alanındaki ikili ilişkilerin önemine vurgu yaparak, bu alanda ortak bir teknik komite kurulmasını da değerlendirdi ve bu doğrultuda bazı mutabakatlara vardı.