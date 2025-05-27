27 May 2025 10:25
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News ID: 85844934
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İran ve Türkiye'den sanayi ve teknoloji alanındaki işbirliği

27 May 2025 10:25
News ID: 85844934
İran ve Türkiye'den sanayi ve teknoloji alanındaki işbirliği

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı, sanayi ve teknoloji alanında ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yolları görüştü.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi.

Bu görüşmede taraflar, sanayi ve teknoloji alanındaki ikili iş birliğine dair çeşitli konuları ve potansiyelleri ele alarak, iki ülke arasındaki etkileşimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, taraflar yeni teknolojiler alanındaki ikili ilişkilerin önemine vurgu yaparak, bu alanda ortak bir teknik komite kurulmasını da değerlendirdi ve bu doğrultuda bazı mutabakatlara vardı.

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