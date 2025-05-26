Pakistan Başbakanı’nın Türkiye, İran, Azerbaycan ve Tacikistan’ı kapsayan bölge turu, 26 Mayıs Pazar günü başladı ve 31 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek. Ziyaretin amacı, İslamabad yönetiminin bölgesel ittifaklarını güçlendirmek ve küresel kamuoyuna yönelik bölgesel anlatısını pekiştirmek olarak değerlendiriliyor. Başbakan Şerif'in Tahran’daki temaslarında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınması bekleniyor.
Pezeşkiyan’dan Pakistan Başbakanı’na resmi karşılama
26 May 2025 17:18
News ID: 85844433
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif’i bugün Tahran’da resmi törenle karşıladı.
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