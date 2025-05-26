Pezeşkiyan’dan Pakistan Başbakanı’na resmi karşılama

Pakistan Başbakanı’nın Türkiye, İran, Azerbaycan ve Tacikistan’ı kapsayan bölge turu, 26 Mayıs Pazar günü başladı ve 31 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek. Ziyaretin amacı, İslamabad yönetiminin bölgesel ittifaklarını güçlendirmek ve küresel kamuoyuna yönelik bölgesel anlatısını pekiştirmek olarak değerlendiriliyor. Başbakan Şerif'in Tahran’daki temaslarında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınması bekleniyor.