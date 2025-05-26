Bakanlık bugün yayımladığı en güncel istatistiklerde, son 24 saat içinde 38 kişinin daha Gazze’deki saldırılarda şehit olduğunu ve 16 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Açıklamada, yardım faaliyetlerindeki zorluklara dikkat çekilerek, hâlâ birçok kurbanın enkaz altında veya sokaklarda bulunduğu, ancak yoğun bombardıman nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.
Rapora göre, 18 Mart 2025 tarihinden bu yana yalnızca bu süre içinde 3 bin 822 şehit ve 10 bin 925 yaralı kayda geçmiştir.
Gazze'deki şehit sayısı 54 bine yaklaştı
Tahran, İRNA- Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının arttığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılardan bu yana 53 bin 977 Filistin vatandaşı şehit oldu.
Bakanlık bugün yayımladığı en güncel istatistiklerde, son 24 saat içinde 38 kişinin daha Gazze’deki saldırılarda şehit olduğunu ve 16 kişinin de yaralandığını bildirdi.
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