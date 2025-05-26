Gazze'deki şehit sayısı 54 bine yaklaştı

Bakanlık bugün yayımladığı en güncel istatistiklerde, son 24 saat içinde 38 kişinin daha Gazze’deki saldırılarda şehit olduğunu ve 16 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, yardım faaliyetlerindeki zorluklara dikkat çekilerek, hâlâ birçok kurbanın enkaz altında veya sokaklarda bulunduğu, ancak yoğun bombardıman nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.

Rapora göre, 18 Mart 2025 tarihinden bu yana yalnızca bu süre içinde 3 bin 822 şehit ve 10 bin 925 yaralı kayda geçmiştir.