Eğer müzakereler sonuç vermezse, sorunları çözmek için başka yollarımız da var

Pezeşkiyan, bugün İslami Azad Üniversitesi'nin kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin bu toprakları seven bireyler yetiştirmesi ve ülkenin geleceğini inşa etmek için çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı “Gerekli iradeye sahip olursak her şeyi yapabiliriz. Eğer bizimle müzakere etmek istemezlerse ya da bizi yaptırımlarla karşı karşıya bırakırlarsa bu, açlıktan öleceğimiz anlamına gelmez. Mutlaka bir yol buluruz. Sorunlardan çıkış için yüzlerce çözüm yolu vardır. Yeter ki el ele verelim, birleşelim ve elitlerin sahada çalışmasına izin verelim.” ifadelerini kaydetti.