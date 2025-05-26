İran Ordu Komutanı'ndan Siyonist rejimin sözlerine sert yanıt

Tümgeneral Musevi, Pazartesi günü İran Ordusu'nun 8 ciltlik Kutsal Savunma Ansiklopedisi'nin tanıtım töreni sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin İran’ın yüceliğine zarar verecek güçte olmadığını vurgulayarak “Bu rejim o kadar aşağılık ve güçsüzdür ki, İran İslam Cumhuriyeti’nin büyüklüğüne zarar verme kapasitesi yoktur. Oysa İran’ın gücü, bu rejimi ve destekçilerini olağanüstü zorluklarla karşı karşıya bırakabilir.” dedi.

Musevi, bu rejimdeki kişilerin kendi zayıflıklarının farkında olduklarını belirterek “Şu anda çocuk katili ve akılsız caniler orada iktidarda oldukları için her türlü hata mümkündür. Eğer onlar bir başka "gerçek vaat" için acele ediyorlarsa, biz de uygun darbeyi indirmeye tam olarak hazırız ve geçmişten kalan hesabımızı da kapatacağız." ifadelerini kullandı.