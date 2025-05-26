26 May 2025 15:16
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News ID: 85844346
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İran Ordu Komutanı'ndan Siyonist rejimin sözlerine sert yanıt

26 May 2025 15:16
News ID: 85844346
İran Ordu Komutanı'ndan Siyonist rejimin sözlerine sert yanıt

Tahran, İRNA – İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist rejim yetkililerinin söylemlerine yanıt olarak “Eğer onlar bir başka 'doğru vaat' almak için acele ediyorsa, biz de gerekli darbeyi indirmeye tamamen hazırız ve önceki alacağımızı da tahsil edeceğiz” dedi.

Tümgeneral Musevi, Pazartesi günü İran Ordusu'nun 8 ciltlik Kutsal Savunma Ansiklopedisi'nin tanıtım töreni sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin İran’ın yüceliğine zarar verecek güçte olmadığını vurgulayarak “Bu rejim o kadar aşağılık ve güçsüzdür ki, İran İslam Cumhuriyeti’nin büyüklüğüne zarar verme kapasitesi yoktur. Oysa İran’ın gücü, bu rejimi ve destekçilerini olağanüstü zorluklarla karşı karşıya bırakabilir.” dedi. 

Musevi, bu rejimdeki kişilerin kendi zayıflıklarının farkında olduklarını belirterek “Şu anda çocuk katili ve akılsız caniler orada iktidarda oldukları için her türlü hata mümkündür. Eğer onlar bir başka "gerçek vaat" için acele ediyorlarsa, biz de uygun darbeyi indirmeye tam olarak hazırız ve geçmişten kalan hesabımızı da kapatacağız." ifadelerini kullandı.

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