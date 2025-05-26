26 May 2025 15:09
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News ID: 85844339
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Fransa Cumhurbaşkanı ve eşinin tartışmalı videosu: Macron, Brigitte’ten tokat yediği iddiası

26 May 2025 15:09
News ID: 85844339
Fransa Cumhurbaşkanı ve eşinin tartışmalı videosu: Macron, Brigitte’ten tokat yediği iddiası

Tahran, İRNA - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte’in Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki havaalanına varış anını gösteren bir video, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı ve Elysee Sarayı’nı açıklama yapmaya mecbur bıraktı.

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Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Figaro, bugün (Pazartesi) yayınladığı haberinde, dün gece (Pazar akşamı yerel saatle) kaydedilen görüntülerin uluslararası medya ve sosyal ağlarda büyük tepkilere neden olduğunu yazdı.

Videoda, Cumhurbaşkanlığı uçağının kapısının açılmasının ardından Macron’un göründüğü anda, görüntüde tamamen belli olmayan bir elin yüzüne tokat attığı görülüyor. Bu tokadın Brigitte Macron tarafından atıldığı öne sürüldü.

Olay karşısında şaşkın görünen Macron, kısa sürede ifadesini değiştirip saygılı bir duruş sergiliyor. Ancak uçaktan inerken Brigitte, her zamanki gibi Macron’un uzattığı eli tutmuyor ve korkuluğu kullanarak merdivenlerden iniyor.

Elysee Sarayı, ilk etapta videonun gerçekliğini sorgulayıp yalanladıysa da, sonunda videonun doğruluğunu kabul etmek zorunda kaldı.

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