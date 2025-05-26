Fransa Cumhurbaşkanı ve eşinin tartışmalı videosu: Macron, Brigitte’ten tokat yediği iddiası

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Figaro, bugün (Pazartesi) yayınladığı haberinde, dün gece (Pazar akşamı yerel saatle) kaydedilen görüntülerin uluslararası medya ve sosyal ağlarda büyük tepkilere neden olduğunu yazdı.

Videoda, Cumhurbaşkanlığı uçağının kapısının açılmasının ardından Macron’un göründüğü anda, görüntüde tamamen belli olmayan bir elin yüzüne tokat attığı görülüyor. Bu tokadın Brigitte Macron tarafından atıldığı öne sürüldü.

Olay karşısında şaşkın görünen Macron, kısa sürede ifadesini değiştirip saygılı bir duruş sergiliyor. Ancak uçaktan inerken Brigitte, her zamanki gibi Macron’un uzattığı eli tutmuyor ve korkuluğu kullanarak merdivenlerden iniyor.

Elysee Sarayı, ilk etapta videonun gerçekliğini sorgulayıp yalanladıysa da, sonunda videonun doğruluğunu kabul etmek zorunda kaldı.