Bekaî: İran, müzakerelerde zaman kaybı peşinde değil / Tahran’ın arzusu; adil ve hakkaniyetli bir anlaşma

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bugün sabah gazetecilerle gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, geçen hafta diplomasi alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek “Geride bıraktığımız hafta önemli gelişmelere sahne oldu. Tahran Diyalog Forumu’nun düzenlenmesi önemli bir etkinlikti ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler üzerine düşünce alışverişi için bir fırsat sundu. Beş kıtadan temsilciler bu toplantıya katıldı ve bu da İran’ın uluslararası barış ve güvenlik için diyaloğa ve etkileşime verdiği önemi gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Sözcüsü açıklamalarına “Bölgemizin en önemli sorunu, hâlâ işgal altındaki Filistin’deki soykırımın devam etmesidir. Bugün bile Gazze’de bir okul hedef alınarak yaklaşık 50 masum insan şehit edildi. Bu soykırım, ABD ve bazı Batılı ülkelerin sessizliği ve eylemsizliği sayesinde devam ediyor. Bu korkunç cinayetler son iki yıldır sürmekte. Gazze’deki herkes bu soykırımdan zarar gördü. 16 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Dün bir doktorun çocukları ve ailesinden oluşan 9 kişilik bir aile vahşice hedef alındı. Bunlar Gazze’de yaşanan trajedinin apaçık örnekleridir ve insanlık adına utanç vericidir. Bölgemiz bu cinayetleri asla unutmayacaktır ve bu cinayetlerin sürmesine diplomatik kalkan oluşturarak destek veren taraflar da unutulmayacaktır.” diye devam etti.

İran ve Avrupa arasındaki müzakerelere ilişkin bir soruya cevap veren Bekaî “Avrupa ile müzakerelerin devamı konusuna gelince, daha önce de belirttiğimiz gibi biz hazırız. Zaman ve mekânın belirlenmesi gerekiyor. İran ve Avrupa ya da muhtemelen İran ve ABD arasında müzakereler hakkında çıkan haber ya da medya raporlarını mutlaka kaynaklarıyla birlikte değerlendirin. Bu tür haberlerin çoğu, Siyonist rejime bağlı kaynaklarca bilinçli olarak müzakere sürecine zarar vermek amacıyla üretilmekte ve yayılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bekaî “İran İslam Cumhuriyeti, bu son haftalarda zaman kaybetmek gibi bir niyet taşımadığını açıkça gösterdi. Herkes biliyor ki biz bu sürece ciddi, hedef odaklı ve adil, hakkaniyetli ve gerçeklere dayanan bir anlaşmaya ulaşmak niyetiyle girdik ve bu süreçte ciddiyetimizi ortaya koyduk.” diye ekledi.

ABD’nin üst düzey müzakerecisinin Roma’daki müzakerelerden erken ayrılması konusundaki soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Bu konu gerçekten zaman harcamaya bile değmez. Medya bu tür konularla zaman dolduruyor. Müzakerenin başlangıç ve bitiş saatleri önceden belirlenmişti. Biz müzakerelere planlandığı şekilde başladık ve planlandığı şekilde bitirdik. Görüşmelerin sonunda Umman Dışişleri Bakanı ile yaklaşık 20 dakikalık bir görüşmemiz vardı. Bu nedenle müzakere alanında gerekli süre boyunca kaldık.” diye yanıtladı.

Gazze’de İsrail rejiminin işlediği suçlarla ilgili olarak da konuşan Bekaî “Sivillerin insan kalkanı olarak kullanılması, uluslararası insancıl hukuk, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin statüsü gereğince ağır, çirkin ve savaş suçu sayılır. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi, İslam İşbirliği Teşkilatı, İnsan Hakları Konseyi gibi kurumlar bu vakaları belgelendirmeli ve umuyoruz ki er ya da geç bu suçlar uluslararası bir mahkemede yargılanır ve suçlular cezalandırılır.” dedi.

Bir başka soru üzerine, müzakerelerin bir sonraki turunun tarihi ve Umman’ın sunduğu tekliflerin İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kapsayıp kapsamadığı soruldu. Sözcü bu soruya “Umman bu sürecin kolaylaştırıcısı olarak, katkı sağlayabileceği yerlerde görüşlerini sunar ve her iki tarafla da koordinasyon sağlar.

Ancak açık olan şudur ki İran’ın barışçıl nükleer enerji programının ayrılmaz bir parçası olan zenginleştirme faaliyetleri korunmalıdır ve bu konuda en ufak bir esneklik gösterilmeyecektir. Umman’ın teklifleri de bu kırmızı çizgimizi dikkate alacaktır. Müzakerelerin zamanı ve yeri henüz netleşmemiştir, Umman tarafıyla istişare halindeyiz ve önceki süreçlerde olduğu gibi Umman tarafı uygun zaman geldiğinde açıklamada bulunacaktır.” şeklinde cevap verdi.

İRNA’nın, bazı medya kuruluşlarının Tahran ve Washington’un geçici bir anlaşma arayışı içinde oldukları yönündeki iddialarıyla ilgili sorusuna Bekaî “Geçici anlaşma hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve bu turda da böyle bir konu gündeme gelmedi.” ifadeleriyle yanıt verdi.

ABD'nin İran’a askeri ve nükleer tesislerine denetim için ültimatom verdiği yönündeki bir iddia hakkında ise Bakanlık Sözcüsü “Bahsettiğiniz kişiyi tanımıyorum ama adı geçen kurum savaş yanlısı ve radikal çevreleri temsil eden bir kurum olarak bilinmektedir. Görünürde bir düşünce kuruluşu gibi davranıyor ama aslında belli tarafların çıkarlarını savunuyor. Bu nedenle hem söylenen sözün hem de dayandığı yayının hiçbir geçerliliği yok. Tamamen asılsız bir iddiadır.” ifadelerini kullandı.

Bekaî, İtalyan bir medya organının İran’da üç yıldır zenginleştirme yapılmadığı iddiasına ilişkin soruya da “Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Bu haberin kaynağının nereden geldiğini siz de tahmin edebilirsiniz ama bence bu tamamen haber üreticisinin hayal gücünün ürünü. Dolayısıyla tamamen asılsızdır.” açıklamasında bulundu.

Bölgesel nükleer konsorsiyum kurulması önerisine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Bölgedeki ülkelerin barışçıl nükleer enerjiden faydalanma isteğini göz önünde bulundurarak, İran yakıt temini konusunu gerçek bir talep olarak görmektedir. Bu nedenle İran, bölgedeki ülkelerin zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerjiye yönelik yakıt üretimi süreçlerine katılımını içeren her türlü süreci destekler. Ancak bu girişim, İran’ın iç zenginleştirme programının yerini asla alamaz.” ifadelerini kaydetti.

Son olarak, İranlı bir yönetmenin Cannes’da Altın Palmiye kazanmasına ilişkin İran makamlarının herhangi bir açıklama yapmaması hakkındaki bir soruya ise Bekaî “Ben ne bir film uzmanıyım ne de bahsi geçen yarışmanın jüri üyesiyim ki bu konuda yorum yapabileyim. Buradaki mesele şudur: Sanatsal etkinlikler siyasi hedefleri ilerletmek için kötüye kullanılmamalıdır. Fransız büyükelçinin çağrılmasının nedeni, bir sanat etkinliğinin çirkin siyasi yorumlara ve yanlış beyanlara alet edilmesidir.” diye ekledi.