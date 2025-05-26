Irakçi: İran, Afrika ile serbest ticaret temelli ekonomik işbirliğini genişletmekte kararlı

Ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Tahran’daki İstiklal Oteli’nde, İran’da görev yapan Afrika ülkeleri büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen Afrika Günü ve Afrika Birliği’nin 62. kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada "İran İslam Cumhuriyeti, Afrika ile derin ilişkiler geçmişini göz önünde bulundurarak, Afrika kıtası ve Afrika ülkeleriyle kıtasal serbest ticaret bölgesi çerçevesinde ekonomik iş birliği arzulamaktadır. İran ve Afrika ülkeleri, bu alanda birbirini tamamlayan aktörler olabilir ve bin yıllık bağlarını geliştirip güçlendirebilirler." ifadelerini kullandı.

Irakçi “Afrika’nın doğal kaynaklara sahip olması ve İran’ın ileri teknolojiye erişimi, her iki tarafın ihtiyaçlarına uygun güçlü bir yanıt oluşturmaktadır. Küresel Güney’in yeni bir düzen ve yeni bir tasarım oluşturmak için kurduğu ittifak, milletlerimizin ortak kaderi paylaşma ve kardeşlik yolunda kararlılığını göstermektedir.” dedi.

Dışişleri Bakanı ayrıca “İran İslam Cumhuriyeti, bu kadim ve insani dostluğa karşılık olarak, siyasi ve ekonomik alanlar dahil olmak üzere, küçük ve orta ölçekli sanayiler, madencilik, uzman ve öğrenci değişimi, bilimsel kazanımlar, insan kaynağı eğitimi, turizm, sağlık, tıbbi hizmet ve ekipman, tarım, sulama ağları, baraj inşaatı ve benzeri diğer alanlarda Afrika’daki dostlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduğunu gururla ilan etmektedir.” diye ekledi.

Dışişleri Bakanı konuşmasının devamında “Sayın Dr. Pezeşkiyan hükümetinin Afrika meselelerine özel bir önem verdiğini memnuniyetle belirtmek isterim ve umuyorum ki bu iş birliği gelecekte parlak sonuçlar doğuracaktır” dedi.