Tetik Mekanizması aktifleştirilirse İran’ın tepkisi sert olacak

İbrahim Rızayi, bugün Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin katılımıyla gerçekleşen komisyon toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rızayi, Irakçi’nin İran ile ABD arasında dolaylı yürütülen görüşmeler ve beşinci tur müzakerelere dair bir rapor sunduğunu ifade etti.

Irakçi’nin, İran’ın baskı altında müzakere etmeyeceğini ve diplomasiyi yalnızca nükleer konu çerçevesinde akıllıca yürüttüğünü vurguladığını aktaran Rezaei, ayrıca siyonist rejimin İran’da uranyum zenginleştirilmesine karşı çıktığını ve bölgede çıkacak bir savaşın tüm ülkeleri etkileyeceğini belirttiğini söyledi.

Irakçi’nin, görüşmelerde gündeme gelen önerilere de değinerek, bölgesel bir zenginleştirme merkezi kurulması teklifine açık olduklarını, ancak iç zenginleştirmenin devam etmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Rızayi ayrıca, Irakçi’nin İran’ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini ve diplomasiyi sürdürdüğünü ifade ettiğini, tetik mekanizmasının devreye girmesi durumunda İran’ın sert bir tepki vereceğini söylediğini aktardı.

Toplantıda bazı komisyon üyeleri ABD ile müzakerelerin faydasız olduğunu belirterek, müzakerelerle eş zamanlı olarak uygulanan ABD yaptırımlarını sert şekilde eleştirdi. Ayrıca bazı üyeler, müzakerelerin sonuçsuz kaldığını dile getirerek, Dışişleri Bakanlığı’nın müzakereler dışında diğer görevlerine de odaklanması gerektiğini ifade etti.