25 May 2025 17:59
Journalist ID: 5446
News ID: 85843451
T T
0 Persons

Ekler

Tetik Mekanizması aktifleştirilirse İran’ın tepkisi sert olacak

25 May 2025 17:59
News ID: 85843451
Tetik Mekanizması aktifleştirilirse İran’ın tepkisi sert olacak

Tahran, İRNA- İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, Dışişleri Bakanı’nın açıklamasına göre eğer “tetik mekanizması” (snapback) aktif hale getirilirse, İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisinin sert olacağını belirtti.

İbrahim Rızayi, bugün Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin katılımıyla gerçekleşen komisyon toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rızayi, Irakçi’nin İran ile ABD arasında dolaylı yürütülen görüşmeler ve beşinci tur müzakerelere dair bir rapor sunduğunu ifade etti.

Irakçi’nin, İran’ın baskı altında müzakere etmeyeceğini ve diplomasiyi yalnızca nükleer konu çerçevesinde akıllıca yürüttüğünü vurguladığını aktaran Rezaei, ayrıca siyonist rejimin İran’da uranyum zenginleştirilmesine karşı çıktığını ve bölgede çıkacak bir savaşın tüm ülkeleri etkileyeceğini belirttiğini söyledi.

Irakçi’nin, görüşmelerde gündeme gelen önerilere de değinerek, bölgesel bir zenginleştirme merkezi kurulması teklifine açık olduklarını, ancak iç zenginleştirmenin devam etmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Rızayi ayrıca, Irakçi’nin İran’ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini ve diplomasiyi sürdürdüğünü ifade ettiğini, tetik mekanizmasının devreye girmesi durumunda İran’ın sert bir tepki vereceğini söylediğini aktardı.

Toplantıda bazı komisyon üyeleri ABD ile müzakerelerin faydasız olduğunu belirterek, müzakerelerle eş zamanlı olarak uygulanan ABD yaptırımlarını sert şekilde eleştirdi. Ayrıca bazı üyeler, müzakerelerin sonuçsuz kaldığını dile getirerek, Dışişleri Bakanlığı’nın müzakereler dışında diğer görevlerine de odaklanması gerektiğini ifade etti.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .