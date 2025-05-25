25 May 2025 16:55
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News ID: 85843399
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Malezya: İsrail’in Gazze’deki suçları, dünyanın çifte standartlarını yansıtıyor

25 May 2025 16:55
News ID: 85843399
Malezya: İsrail’in Gazze’deki suçları, dünyanın çifte standartlarını yansıtıyor

Tahran, İRNA- Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki suçlarının, dünyanın Filistin halkının acılarına karşı “kayıtsızlığı ve çifte standartlarının” bir yansıması olduğunu belirtti.

Hasan, bugün Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada “Bu eylemler, uluslararası hukukun saygınlığının zayıflatılmasının doğrudan bir sonucudur” dedi.

“Filistin halkına karşı işlenen bu suçlar hâlâ dünyanın kayıtsızlığı ve çifte standartlarının bir göstergesidir” diyen Hasan, ASEAN’ın bu duruma karşı sessiz kalamayacağını vurguladı.

Bu açıklamalar, ASEAN zirvesinin Kuala Lumpur’da yapılmasından bir gün önce ve İsrail’in bu ay Gazze’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi.

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