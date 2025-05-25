Malezya: İsrail’in Gazze’deki suçları, dünyanın çifte standartlarını yansıtıyor

Hasan, bugün Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada “Bu eylemler, uluslararası hukukun saygınlığının zayıflatılmasının doğrudan bir sonucudur” dedi.

“Filistin halkına karşı işlenen bu suçlar hâlâ dünyanın kayıtsızlığı ve çifte standartlarının bir göstergesidir” diyen Hasan, ASEAN’ın bu duruma karşı sessiz kalamayacağını vurguladı.

Bu açıklamalar, ASEAN zirvesinin Kuala Lumpur’da yapılmasından bir gün önce ve İsrail’in bu ay Gazze’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi.