25 May 2025 15:22
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News ID: 85843322
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Tam bir savaş içindeyiz, ancak İran ülkesi ve halkı huzur içinde

25 May 2025 15:22
News ID: 85843322
Tam bir savaş içindeyiz, ancak İran ülkesi ve halkı huzur içinde

Urumiye, İRNA- İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Komutanı General Hüseyin Selami, "Bugün tam bir savaşın içindeyiz ve tüm mücadele cepheleri aktiftir. Ancak ülke güvenlik ve huzur içinde, sistemin tüm unsurları normal şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu, eşsiz bir istisna ve büyük bir mucizedir" dedi.

Pazar günü Batı Azerbaycan'da cihat ve şehadet öncülerini anma töreninde konuşan General Selami, "Düşman, iman gücümüzün ağır baskısını kemiklerinin kırılışında hissediyor. Buna karşı koyacak bir yol veya formül bulamıyor, sürekli pozisyon değiştirmek ve geri çekilmek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, "Bugün bu büyük topraklar, onurlu bir milletle birlikte büyük bir cihat mücadelesinin merkezinde duruyor. Çünkü hem siyasi ve ekonomik alanda hem de askeri sahada, küresel ölçekte organize olmuş güçlü ve şeytani bir düşman cephesiyle karşı karşıyayız." dedi. 

"Biz tam bir savaş içindeyiz, tüm cephelerde mücadele devam ediyor ama ülkemiz güvenlik ve sükunet içinde, sistemin tüm kurumları normal işleyişini sürdürüyor. Bu, benzersiz bir durum ve olağanüstü bir mucizedir" diyen General Selami, sözlerini "Halkımız endişe içinde değil, tam bir huzur içinde yaşıyor. Ancak düşmanlarımız ve Siyonistler kaygılı ve asla huzur bulamıyorlar." şeklinde tamamladı.

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