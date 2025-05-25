Pakistan Başbakanı'nın bölgesel turu başladı: İlk durak Türkiye

Pakistan Başbakanlık Basın Ofisi’nin açıklamalarına göre, Şahbaz Şerif, üst düzey bir heyetin başında Lahor’dan Ankara’ya doğru yola çıktı.

Pakistan Başbakanlık Ofisi’nin yaptığı açıklamada ayrıca, Şerif’in 25–30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Tacikistan’a resmi ziyaretlerde bulunması planlanıyor.

Başbakan Şerif’in bu ziyaretlerde söz konusu dört ülkenin üst düzey yetkilileriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı görüşmeler yapması bekleniyor.