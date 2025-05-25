25 May 2025 13:02
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News ID: 85843160
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Pakistan Başbakanı'nın bölgesel turu başladı: İlk durak Türkiye

25 May 2025 13:02
News ID: 85843160
Pakistan Başbakanı'nın bölgesel turu başladı: İlk durak Türkiye

İslamabad, İRNA - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bölgesel kapsamlı resmi ziyaretlerine başladı. Dört ülkeyi kapsayan turunun ilk durağı olan Türkiye’ye bugün hareket etti.

Pakistan Başbakanlık Basın Ofisi’nin açıklamalarına göre, Şahbaz Şerif, üst düzey bir heyetin başında Lahor’dan Ankara’ya doğru yola çıktı.

Pakistan Başbakanlık Ofisi’nin yaptığı açıklamada ayrıca, Şerif’in 25–30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Tacikistan’a resmi ziyaretlerde bulunması planlanıyor.

Başbakan Şerif’in bu ziyaretlerde söz konusu dört ülkenin üst düzey yetkilileriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı görüşmeler yapması bekleniyor.

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