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İran, 42. Avrasya Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Bölgesel Toplantısı’na katılacak

25 May 2025 12:57
News ID: 85843150
İran, 42. Avrasya Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Bölgesel Toplantısı’na katılacak

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti heyeti, Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Mali Bilgi Merkezi Başkanı Hadi Hani başkanlığında, Avrasya Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Bölgesel Grubu’nun (EAG) 42. toplantısına katılmak üzere Rusya’ya gitti.

Söz konusu toplantı, 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında, Avrasya Grubu üyesi ülkelerin parlamentoları arasında 4. parlamento forumu, Avrasya Grubu ile Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölgesel Grubu (MENAFATF) desteğinde düzenlenen "Yeni Teknolojiler Çağında Risk Yönetimi" başlıklı özel oturum, “Avrasya bölgesinde finansal güvenlik konuları” başlıklı uzmanlar toplantısı ve Hazar’a kıyısı olan ülkelerin çalışma grubu toplantısı gibi önemli oturumlar düzenlenecek.

Heyet başkanı Hadi Hani, bu katılımın, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birliğini artırmayı, İran’ın bu alandaki konumunu güçlendirmeyi, son gelişmeleri takip etmeyi ve ülkenin etkili çalışmalarını savunmayı amaçladığını vurguladı.

Hani, İran’ın kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadeledeki kararlılığını bu toplantılarda açıkça ifade edeceklerini ve elde edilen başarıların ilgili gruplara sunulacağını belirtti.

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