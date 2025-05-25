Tel Aviv'de Netanyahu'nun politikalarına karşı protesto

İsrailli esirlerin ailelerini temsil eden dernek tarafından yayımlanan açıklamada, Netanyahu’nun bu hafta yaptığı açıklamada, esirlerin geri getirilmesi yerine savaşı genişletme yönünde adımlar attığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Netanyahu’nun askeri operasyonları genişletmek istediği ve “rehinelerin tünellerde gömülmesini” göze aldığı ifade edilerek, Gazze Şeridi’nden esirleri geri getirme konusunda istekli olmayan bir ismi İsrail iç güvenlik servisi Şabak’ın başına atadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Bu savaş sadece Netanyahu ve ortaklarının çıkarınadır; onlar artık İsrail halkının çoğunluğundan kopmuştur.” denildi.

Dernek açıklamasında ayrıca “Netanyahu bizi, daha fazla rehinenin ve askerin ölümüne yol açacak bir felakete ve savaşa sürüklüyor. Trump, Netanyahu’yu bu savaşı sona erdirmeye zorlayabilecek tek kişidir.” ifadelerine yer verildi.