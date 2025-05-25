Altın Palmiye İran sinemasının elinde

Dünyanın en prestijli sinema etkinliği olan Cannes Film Festivali, bu yıl 78. kez düzenlendi. Festivalin kapanış töreninde, İran sineması tarihi bir başarıya imza attı. Daha önce 1997 yılında Abbas Kiarostami, Kirazın Tadı filmiyle bu ödülü kazanmıştı.

Eleştirmenlerden tam not alan Basit Bir Kaza, festival boyunca değerlendirme listelerinde ilk sırada yer aldı.

Cannes 2025 Ödülleri’nin tam listesi:

Altın Palmiye: Cafer Penahi – Basit Bir Kaza

Büyük Ödül: Joachim Trier – Duygusal Değer

En İyi Yönetmen: Kleber Mendonça Filho – Gizli Ajan

En İyi Erkek Oyuncu: Wagner Moura – Gizli Ajan

En İyi Kadın Oyuncu: Nadia Meliti – En Küçük Kız Kardeş

Jüri Özel Ödülü (Ortak): Oliver Max – Sırat ve Masha Shilinsky – Düşüşün Sesi

Altın Kamera: Hassan Hadi – Başkanın Keki (Irak, ABD, Katar ortak yapımı)

En İyi Kısa Film: Şimdi Ölü Olmana Sevindim

Kısa Film Mansiyonu: Adnan Al-Rajoo – Ali

Altın Kamera Mansiyonu: Akinola Davies Jr. – Babamın Gölgesi

Jüri Özel Ödülü: Bi Gan – Diriliş

En İyi Senaryo: Darden Kardeşler – Genç Anneler

Altın Göz (Belgesel): Deni Omar Pitsaf – İmago

Altın Göz Jüri Ödülü: Juryn Jarki – 6 Milyar Dolarlık Adam

FIPRESCI Ödülü: Kleber Mendonça – Gizli Ajan