Çin'den güneş panelleri taşıyan ilk tren Aprin Limanı'na ulaştı

İran Demiryolları Genel Müdür Vekili Mirhasan Musevi Dizci, yaptığı açıklamada Aprin Gümrüğü'nün faaliyete geçmesinin uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlayacağını belirtti. Aynı gün içerisinde Çin'den güneş panelleri taşıyan ikinci ve üçüncü trenlerin de ülkeye ulaştığını ifade eden Dizci, Çin ile yapılan müzakereler ve Aprin Limanı'nın altyapısı sayesinde her gün bir trenin (ithalat, ihracat veya transit) ülkemize gelmesini hedeflediklerini kaydetti.

Dizci, Çin ile varılan anlaşma gereği güneş panelleri ithalatının yalnızca demiryolu ile doğrudan yapılacağını vurgulayarak, enerji dengesizliği sorunlarının çözümü için bu panellerin zamanında ülkeye giriş yapmasını umduklarını dile getirdi. Ayrıca nakliye firmaları için cazip imkanlar oluşturularak bu sektörün büyümesinin sağlanacağını ifade etti.

Son olarak Dizci, Tahran'da düzenlenen ve İran, Çin, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan ile Kazakistan'ın katıldığı toplantıda, transit taşımacılığın Avrupa'ya yönelik geliştirilmesi için altyapı çalışmalarının ele alındığını sözlerine ekledi.