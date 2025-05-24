İran, bölgede terörizmin durdurulması sürecini destekliyor

Türkiye’deki İran Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, görüşmede İran ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin önemine, özellikle bölgesel barış ve istikrarın korunmasına vurgu yaptı.

Taraflar, Tahran ile Ankara arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesini ve sürekliliğini, ortak tehditlerle mücadele ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye’deki gelişmeler, İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakereler ve yaptırımların kaldırılması da görüşmede ele alınan diğer konular arasında yer aldı.

Büyükelçi Habibullahzade, son dönemdeki gelişmelere olumlu yaklaşarak, "İran İslam Cumhuriyeti, komşu ülkelerde terörün sona erdirilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik her türlü çabayı desteklemektedir" şeklinde konuştu.