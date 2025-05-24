24 May 2025 18:06
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News ID: 85842455
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Ülkedeki Ulaştırmada köklü dönüşüm ve Aprin Limanı'nın geliştirilmesiyle uluslararası ticaret kolaylaştırldı

24 May 2025 18:06
News ID: 85842455
Ülkedeki Ulaştırmada köklü dönüşüm ve Aprin Limanı'nın geliştirilmesiyle uluslararası ticaret kolaylaştırldı

Tahran, İRNA - İran Demiryolları Genel Müdür Vekili Musevi Dizci, Aprin Limanı'nın geliştirilmesinin, ülkedeki ulaşımda köklü bir dönüşüm yaratacağını ve uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlayacağını belirtti.

Dizci, İran İslam Cumhuriyeti'nin Orta Asya ve Kafkas ülkeleri, Avrupa ve Çin pazarlarıyla bağlantılı özel bir coğrafi konumda olduğunu ve 15 bin kilometrelik demiryolu ağına sahip bulunduğunu ifade etti. Yakın gelecekte Çabahar-Zahedan demiryolu hattının devreye alınmasıyla bu önemin daha da artacağını vurguladı.

Demiryolu yetkilisi, Aprin Limanı'nın benzersiz özellikler taşıdığını belirterek, bu limanın doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorlarının kesişim noktasında yer aldığını, Tahran'a 20 km ve İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na 40 km mesafede konumlandığını söyledi. Ayrıca, demiryolu altyapısıyla doğrudan bağlantılı olan limanın yükleme-boşaltma imkanlarına sahip stratejik bir merkez olduğunu ekledi.

Musevi Dizci, Aprin Limanı'nın bugünkü açılışı ve gümrük birimlerinin faaliyete geçmesiyle gümrük işlemlerinde ciddi bir kolaylık sağlanacağını vurguladı. Yatırımcıların artık yüklerini doğrudan bu limana getirerek gümrük işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabileceklerini ifade etti.

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