İran’ın Parakarate Takımı Asya Şampiyonu Oldu

İran takımı, bu turnuvada 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederek zirvede yer aldı.

Kazakistan 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile ikinci; Suudi Arabistan ise 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile üçüncü oldu.

İran’ın madalya kazanan sporcuları:

Masume Eyci– Zihinsel engelliler K21 / Altın Madalya

Ferzad Seferi – Sendrom K22 / Altın Madalya

Nigar Ferahani– Down sendromu K22 / Gümüş Madalya

Leyla Çalyan – Tekerlekli sandalye K30 / Gümüş Madalya

Hafız Hafızi-Kiya – Zihinsel engelliler K21 / Gümüş Madalya

Muhammed Caferi Fehim– Tekerlekli sandalye K30 / Bronz Madalya

Rahim Gulmuhammedi– Görme engelliler K10 / Bronz Madalya

İhsan Delbandi ise müsabakaları yedinci sırada tamamladı.

İran takımı, bir önceki şampiyonada da Asya şampiyonu olmuştu.