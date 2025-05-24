İran’ın ilk yerli uçuş radarı Abadan Havalimanı’nda hizmete girdi

Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Emirani törende yaptığı açıklamada, bu yerli ve bilgi temelli projenin İran’ın ilk sivil MSSR-Mod S uçuş gözetim radar sistemi olduğunu belirtti ve radarın tüm testleri başarıyla geçtikten sonra Abadan Havalimanı’na kurularak faaliyete geçtiğini söyledi.

Emirani, projenin maliyetinin 6 milyon 900 bin euro olduğunu ve 800 bin euro tasarruf sağlandığını açıkladı.

Bu milli proje, İran Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Şirketi’nin Haberleşme ve Navigasyon Genel Müdürlüğü ile İsfahan Teknik Üniversitesi uzmanlarının ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Radar sistemi, 450 kilometreden fazla bir yarıçap içinde iç hat ve sivil geçiş uçuşlarını kapsayabiliyor ve ülkenin güneybatısındaki radar ağının güçlendirilmesinde kritik rol oynayacak.