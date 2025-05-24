İran'ın ilk hava taksisi resmen hizmete girdi

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına bağlı Peyam Uluslararası Havalimanı ve Serbest Ekonomik Bölgesi Genel Müdürü ve Bakan Danışmanı Muhsin Haselnu, törenin ardından yaptığı açıklamada, bu gelişmenin ülke havacılık sanayisi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Haselnu, hava taksinin faaliyete geçmesinin, Peyam Serbest Ekonomik Bölgesi’ne yeni yatırımların çekilmesine, Elburz eyaleti ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına ve halkın havacılık hizmetlerinden daha geniş çapta yararlanabilmesi için uygun bir zemin oluşturduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, hava taksinin yolcu sayısı az olan hava yollarında da canlanma yaratacağını belirten Haselnu, bunun halk için yeni bir ulaşım hizmeti, yatırımcılar için ise yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.