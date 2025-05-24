24 May 2025 13:14
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News ID: 85842146
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Şehit Reisi hükümetinde savunma sanayi ihracatı üçe katlandı

24 May 2025 13:14
News ID: 85842146
Şehit Reisi hükümetinde savunma sanayi ihracatı üçe katlandı

Tahran, İRNA- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Bakıri, savunma sanayisinin Şehit İbrahim Reisi döneminde önemli ölçüde geliştiğini belirterek, bu dönemde savunma sanayi ihracatının üç kat arttığını söyledi.

Cumartesi günü Devrim Muhafızları Konferans Merkezi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Ayetullah Şehit Seyyid İbrahim Reisi Yönetişim Modeli Kongresi'nde konuşan Bakıri, Reisi'nin savunma ve güvenlik alanındaki önemli adımlarına değindi.

Bakıri, Şehit Reisi'nin silahlı kuvvetlerin temel ekipmanlarının temini konusunda attığı adımların, görev süresi içinde tamamlanamayacak uzun vadeli stratejik yatırımlar olduğunu belirterek “Kendisi ileri görüşlüydü ve bu kapsamda alınan kararların sonuçları gelecekte ortaya çıkacak. Başkaları bu projeleri açacak ve bunlarla övünecek" dedi.

Orgeneral Bakıri, Reisi döneminde sadece takdir amaçlı değil, gelecekte ülkenin savunma ve güvenliğini garanti altına alacak kalıcı altyapıların oluşturulduğuna dikkat çekti.

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