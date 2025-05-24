Şehit Reisi hükümetinde savunma sanayi ihracatı üçe katlandı

Cumartesi günü Devrim Muhafızları Konferans Merkezi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Ayetullah Şehit Seyyid İbrahim Reisi Yönetişim Modeli Kongresi'nde konuşan Bakıri, Reisi'nin savunma ve güvenlik alanındaki önemli adımlarına değindi.

Bakıri, Şehit Reisi'nin silahlı kuvvetlerin temel ekipmanlarının temini konusunda attığı adımların, görev süresi içinde tamamlanamayacak uzun vadeli stratejik yatırımlar olduğunu belirterek “Kendisi ileri görüşlüydü ve bu kapsamda alınan kararların sonuçları gelecekte ortaya çıkacak. Başkaları bu projeleri açacak ve bunlarla övünecek" dedi.

Orgeneral Bakıri, Reisi döneminde sadece takdir amaçlı değil, gelecekte ülkenin savunma ve güvenliğini garanti altına alacak kalıcı altyapıların oluşturulduğuna dikkat çekti.