Bekaî paylaşımının devamında " Hürremşehr’in büyük kurtuluş destanı, “Vatan sevgisi imandandır” inancının bir simgesi ve izzet, bağımsızlık ve ilerleme yolunda bize ışık tutan bir meşaledir." ifadelerine yer verdi.
Bekaî: Hürremşehr’in büyük destanı, “Vatan Sevgisi İmandandır” inancının simgesidir
24 May 2025 11:22
News ID: 85841960
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî X hesabı üzerinden “Hürremşehr’i Allah kurtardı.” 3 Hordad (24 Mayıs), İran’ın çağdaş tarihinin en parlak sayfalarından birini hatırlatıyor; Hürremşehr’in, İran evlatlarının destansı direnişi ve kararlılığıyla vatana geri döndüğü bir gündür." ifadelerini kullandı.
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