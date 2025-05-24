Irakçi ayrıca, İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı ve ihtiyaçları konusundaki tutumunu açıklayarak, Vatikan’ın üst düzey yetkililerini İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakere süreci hakkında bilgilendirdi.
Irakçi, Gazze'deki suçların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı
24 May 2025 09:46
News ID: 85841774
Irakçi ayrıca, İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı ve ihtiyaçları konusundaki tutumunu açıklayarak, Vatikan’ın üst düzey yetkililerini İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakere süreci hakkında bilgilendirdi.
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