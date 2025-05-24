24 May 2025 09:46
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News ID: 85841774
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Irakçi, Gazze'deki suçların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı

24 May 2025 09:46
News ID: 85841774
Irakçi, Gazze'deki suçların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı

Irakçi ayrıca, İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı ve ihtiyaçları konusundaki tutumunu açıklayarak, Vatikan’ın üst düzey yetkililerini İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakere süreci hakkında bilgilendirdi.

Irakçi ayrıca, İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı ve ihtiyaçları konusundaki tutumunu açıklayarak, Vatikan’ın üst düzey yetkililerini İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakere süreci hakkında bilgilendirdi.

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