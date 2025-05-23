Irakçi: İlerleme ihtimali öncekinden daha yüksek

Seyyid Abbas Irakçi yaptığı açıklamada "Bu tur, şimdiye kadar gerçekleşen en profesyonel müzakere aşamalarından biri oldu. İran İslam Cumhuriyeti’nin ilkeleri ve tutumları bir kez daha açık ve kararlı bir şekilde dile getirildi" ifadelerini kullandı.

Irakçi, karşı tarafın artık İran’ın tutumlarını daha net ve doğru anladığını vurgulayarak "Umman Dışişleri Bakanı da bu turda müzakerelerin ilerlemesi ve engellerin kaldırılması için çeşitli çözüm önerileri sundu" dedi.

Ayrıca Irakçi, söz konusu çözüm yollarının ilgili ülkelerin başkentlerinde detaylı şekilde değerlendirileceğini kaydetti.