23 May 2025 20:58
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News ID: 85841505
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Irakçi: İlerleme ihtimali öncekinden daha yüksek

23 May 2025 20:58
News ID: 85841505
Irakçi: İlerleme ihtimali öncekinden daha yüksek

Tahran, İRNA- İran ile Amerika arasındaki dolaylı müzakerelerin beşinci turunun ardından konuşan Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, müzakerelerin profesyonel bir atmosferde geçtiğini belirterek, İran’ın tutumunun karşı tarafa daha açık şekilde iletildiğini ve Umman’ın sunduğu yeni önerilerin ilkelere bağlı kalınarak değerlendirileceğini söyledi.

Seyyid Abbas Irakçi yaptığı açıklamada "Bu tur, şimdiye kadar gerçekleşen en profesyonel müzakere aşamalarından biri oldu. İran İslam Cumhuriyeti’nin ilkeleri ve tutumları bir kez daha açık ve kararlı bir şekilde dile getirildi" ifadelerini kullandı.

Irakçi, karşı tarafın artık İran’ın tutumlarını daha net ve doğru anladığını vurgulayarak "Umman Dışişleri Bakanı da bu turda müzakerelerin ilerlemesi ve engellerin kaldırılması için çeşitli çözüm önerileri sundu" dedi.

Ayrıca Irakçi, söz konusu çözüm yollarının ilgili ülkelerin başkentlerinde detaylı şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

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