23 May 2025 20:51
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News ID: 85841503
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Umman Dışişleri Bakanı: İran ve ABD arasındaki beşinci müzakere turu bir miktar ilerlemenin ardından sonuçsuz tamamlandı

23 May 2025 20:51
News ID: 85841503
Umman Dışişleri Bakanı: İran ve ABD arasındaki beşinci müzakere turu bir miktar ilerlemenin ardından sonuçsuz tamamlandı

Tahran, İRNA – İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr al-Busaidi, bu görüşmelerin beşinci turunun sonunda yaptığı açıklamada, Roma’da gerçekleşen müzakerelerin bir miktar ilerleme sağladığını ancak nihai bir sonuca varılamadığını belirtti.

Badr al-Busaidi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "İran ve Amerika arasında bugün Roma’da gerçekleşen beşinci tur müzakereler, bir miktar ilerleme ile ancak kesin bir sonuç olmadan sona erdi. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde kalan meseleleri netleştirerek ortak hedefimiz olan kalıcı ve saygıya dayalı bir anlaşmaya doğru ilerleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Bu tur sonunda, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr al-Busaidi ile yaptığı görüşmede, müzakerelere yaptığı değerli katkılar ve kolaylaştırıcı rolü için kendisine teşekkür etti. Görüşmede iki bakan, bugünkü müzakerelerin son durumu üzerine değerlendirmelerde bulunarak sürecin nasıl devam edeceği konusunda istişarelerde bulundu.

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