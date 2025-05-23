İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin beşinci turu sona erdi

İtalya'nın başkenti Roma’da, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile ABD Başkanı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi Steve Whitkoff'un başkanlık ettiği beşinci tur dolaylı görüşmeler, kısa bir süre önce tamamlandı.

Bu müzakere turu da önceki dört turda olduğu gibi, Umman’ın İtalya Büyükelçisi’nin ev sahipliğinde ve Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi’nin ara buluculuğunda gerçekleştirildi.

Birkaç saat önce, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, beşinci turun profesyonel bir atmosferde yürütüldüğünü belirtmişti.

Sözcü ayrıca, “Genel olarak bu turun profesyonel, sakin ve makul bir ortamda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Görüşmelerin ardından daha detaylı bilgi paylaşılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.