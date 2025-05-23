Bekaî: İran milletinin yüce hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız

İsmail Bekaî, bugün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin beşinci turuna dair “12 Nisan 2025 tarihinde Maskat’ta başlattığımız müzakere sürecini devam ettirmek üzere Roma’ya ulaştık. Beşinci müzakere turuna, hedefimiz ve o hedefe ulaşmak için belirlediğimiz çerçeveler değişmeden giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “İran’ın nükleer programı, uzun yıllara dayanan bir sabır, sebat ve direnişin ürünüdür. Bu millet, büyük fedakârlıklarla elde ettiği bu kazanımıyla gurur duymakta ve temsilcilerinden, halkının haklarını ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı ve istikrarlı adımlar atmalarını beklemektedir.” diye ekledi.