Irakçi'den Witkoff'a uyarı: Sıfır zenginleştirme demek, anlaşma yok demektir

Seyyid Abbas Irakçi paylaşımında “Bir anlaşmaya ulaşmanın yolu karmaşık bir denklem değildir: Sıfır nükleer silah = anlaşma olur. Sıfır zenginleştirme = anlaşma olmaz.” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı bu kısa mesajını, ABD Başkanı’nın Batı Asya özel temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan müzakere heyetine hitaben “Karar zamanı geldi” cümlesiyle bitirdi.

Öte yandan, daha önce yapılan açıklamada İsmail Bekaî, Umman’ın önerisiyle İran ile ABD arasında yeni bir müzakere turunun 23 Mayıs Cuma günü İtalya’nın başkenti Roma’da yapılması için girişimlerde bulunulduğunu ve İran’ın bu öneriyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Bekaî ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti müzakere heyetinin, İran halkının barışçıl nükleer enerjiye—özellikle uranyum zenginleştirme hakkına—sahip olma konusundaki meşru haklarını savunma ve zalimce yaptırımların kaldırılması konusunda kararlı olduğunu, bu yönde hiçbir çaba ve girişimden kaçınmayacağını vurguladı.