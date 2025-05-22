Ensarullah Lideri: İslam ümmetinin sessizliği, Siyonistlere suç işleme cesareti veriyor

Perşembe günü El-Mesire televizyon kanalının aktardığına göre, el-Husi, İslam ümmetinin Filistin halkına yardım etme konusunda büyük ve ağır bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayarak “Bu, açık ve benzeri görülmemiş bir zulümdür.” dedi.

El-Husi, bu sorumluluktan kaçınmanın çok tehlikeli sonuçları olacağını ve bu sorumluluğun doğrudan Allah’a karşı olduğunu söyledi. Ayrıca, İslam ümmetinin Filistin halkına ciddi yardımlar sunabileceğini ancak yalnızca izleyici konumunda kalmanın ümmet için son derece tehlikeli bir durum olduğunu belirtti.

Ensarullah Lideri “İslam ümmetinin sessizliği, Siyonist düşmana daha fazla cinayet işleme ve daha büyük felaketler yaratma cesareti veriyor. Bu sessizlik, düşmana daha fazla suç işleme konusunda güven veriyor.” ifadelerini kullandı.

El-Husi, Siyonist rejimin işlediği suçların boyutunun artık bizzat bazı İsraillilerin bile tepkisine neden olduğunu belirtti. Onlardan birinin, “Asla böyle suçlar işleneceğine inanmazdım, bir gecede 100 kişinin öldürülmesinin artık sıradan hale gelmesi korkunç” şeklinde yazdığını aktardı.

El-Husi sözlerine “Bu sözler, bir milyardan fazla Müslümanın ve onların çocuklarına karşı işlenen en korkunç suçlara karşı duyarsız hale geldiğini ve ne yazık ki, büyük ordulara, geniş imkanlara, askeri ve ekonomik güce sahip olan bir ümmetin ne halde olduğunu gösteriyor.” şeklinde devam etti.

Son olarak Bedreddin el-Husi “Resmi tepkiler yalnızca basın açıklamalarıyla sınırlı kaldığı sürece, düşman soykırım ve suçlarına devam edecek.” uyarısında bulundu.