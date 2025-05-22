Irakçi: İran, olası herhangi bir saldırıya sert yanıt vermekte tereddüt etmeyecektir

Irakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’ye gönderdiği mektubunda, uluslararası toplumdan İsrail’in devam eden tehditlerine karşı etkili önleyici tedbirler alınmasını talep etti. Bakan, “Bu tehditlerin görmezden gelinmesi durumunda, İran İslam Cumhuriyeti nükleer tesislerini ve nükleer materyallerini korumak için özel tedbirler almaya mecbur kalacaktır.” ifadelerini kaydetti.

Irakçi, mektubunun ciddi ve önleyici bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, İran’ın olası adımlarının şekli ve kapsamının, ilgili uluslararası kurumların görev ve yükümlülükleri doğrultusunda alacakları önleyici tedbirlerle orantılı olacağını vurguladı.