22 May 2025 18:00
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News ID: 85840824
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Irakçi: İran, olası herhangi bir saldırıya sert yanıt vermekte tereddüt etmeyecektir

22 May 2025 18:00
News ID: 85840824
Irakçi: İran, olası herhangi bir saldırıya sert yanıt vermekte tereddüt etmeyecektir

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, X hesabında yaptığı açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti, topraklarına yönelik muhtemel her türlü saldırıya kesin ve güçlü bir yanıt vermekte hiçbir tereddüt göstermeyecek ve İran halkı ile çıkarlarını savunma konusunda kendisi için hiçbir engel tanımamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Irakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’ye gönderdiği mektubunda, uluslararası toplumdan İsrail’in devam eden tehditlerine karşı etkili önleyici tedbirler alınmasını talep etti. Bakan, “Bu tehditlerin görmezden gelinmesi durumunda, İran İslam Cumhuriyeti nükleer tesislerini ve nükleer materyallerini korumak için özel tedbirler almaya mecbur kalacaktır.” ifadelerini kaydetti. 

Irakçi, mektubunun ciddi ve önleyici bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, İran’ın olası adımlarının şekli ve kapsamının, ilgili uluslararası kurumların görev ve yükümlülükleri doğrultusunda alacakları önleyici tedbirlerle orantılı olacağını vurguladı.

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