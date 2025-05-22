Irakçi'den BM’ye mektup: Nükleer Tesislerin korunması için özel önlemler alınmalı

Dışişleri Bakanı ayrıca, uluslararası hukuk çerçevesinde İran’ın vatandaşlarını, çıkarlarını ve tesislerini her türlü terör ya da sabotaj eylemine karşı korumak ve savunmak için gerekli tüm adımları atacağını ifade etti.

Irakçi, İsrail rejiminin her türlü tehdit ve yasa dışı eylemine karşı İran’ın kararlı şekilde yanıt vereceğini de yineledi.