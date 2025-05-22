Dışişleri Bakanı ayrıca, uluslararası hukuk çerçevesinde İran’ın vatandaşlarını, çıkarlarını ve tesislerini her türlü terör ya da sabotaj eylemine karşı korumak ve savunmak için gerekli tüm adımları atacağını ifade etti.
Irakçi, İsrail rejiminin her türlü tehdit ve yasa dışı eylemine karşı İran’ın kararlı şekilde yanıt vereceğini de yineledi.
Irakçi'den BM’ye mektup: Nükleer Tesislerin korunması için özel önlemler alınmalı
Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü’ne hitaben yazdığı mektupta, İran’ın nükleer tesisleri ve nükleer maddelerinin korunması için özel tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Irakçi mektubunda, İsrail rejiminin olası maceraperestliği konusunda uyarıda bulunarak, bu tür girişimlerin sonuçlarına dikkat çekti ve ABD’nin bu konuda hukuki sorumluluğa ortak olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı ayrıca, uluslararası hukuk çerçevesinde İran’ın vatandaşlarını, çıkarlarını ve tesislerini her türlü terör ya da sabotaj eylemine karşı korumak ve savunmak için gerekli tüm adımları atacağını ifade etti.
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