Kara Kuvvetleri Savaş Teşkilatı'nda üç yeni İHA sistemi tanıtıldı

Nimeti’ye göre “Dideban Nezaca” hafif ve taşınabilir bir İHA olup, gündüz ve gece görüş kabiliyeti sayesinde hedefin kesin konumunu belirleyebiliyor. 6.000 feet irtifaya kadar çıkabilen bu İHA, pist gerektirmeden her noktada görev yapabiliyor ve elektronik harp koşullarında dahi keşif ve hedef tespiti görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.

“Şahin-1” FPV kamikaze drone sistemi ise, geleceğin savaşlarındaki tehditlerle mücadele için tasarlanmış modern bir sistem olup, uzun uçuş süresi, operasyonel menzil ve yüksek irtifa yeteneklerine sahiptir. Yüksek manevra kabiliyeti ve hızı sayesinde sabit ve hareketli tüm düşman hedeflerini etkili şekilde vurup imha edebilmektedir.