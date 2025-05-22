İran, Cask Limanı yakınlarında Panama bayraklı bir tankerin kaçırıldığını yalanladı

Ordunun Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, deniz güvenliği firması "Ambrey"nin söz konusu iddiayı ortaya attığı ancak bu olayın İran’ın egemenliği veya denetimi altındaki sularda gerçekleştiğine dair herhangi bir olayın kaydedilmediği bildirildi. Açıklamada, bölgede tüm deniz trafiğinin yasal prosedürler çerçevesinde ve İran Deniz Kuvvetleri'nin gözetiminde sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, herhangi bir somut kanıt sunulmadan "kaçırma" gibi bir ifadenin kullanılmasının açık bir medya manipülasyonu ve gerçeklerin çarpıtılması olduğu belirtildi. Olayın İran’a ait olduğu iddia edilen sözde "gölge filosu" ile ilişkilendirilmesi ise mesnetsiz ve hukuki temelden yoksun bir iddia olarak nitelendirildi.

İran Ordusu, ülkenin daima uluslararası denizcilik hukukuna ve konvansiyonlara bağlı kaldığını vurgulayarak, bu tür asılsız haberlerin bölgesel gerilimi artırmaya ve dünya kamuoyunu İran aleyhine yönlendirmeye yönelik kasıtlı girişimler olduğunu belirtti.