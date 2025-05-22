Irakçi: Yaptırımları aşmadaki başarı, yaptırım uygulayıcılarını umutsuzluğa sürükler ve müzakerecilere güç katar

Irakçi, Dışişleri Bakanlığı'nın yalnızca yaptırımların kaldırılması için değil, aynı zamanda diğer içsel engellerin de aşılması için çalıştığını belirtirken “Yaptırımlar büyük bir engeldir, ancak tek engel değildir. Bazı engellerin çözümü kendi elimizdedir” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kaldırılmasının müzakere yoluyla mümkün olduğunu söyleyen Bakan “Ancak onların etkisini azaltmak ve aşmak bizim kendi görevimizdir. Bu da temsilciliklerimiz ve büyükelçiliklerimiz aracılığıyla mümkündür” dedi.

Bakan Irakçi, yaptırımların beklenen etkiyi yaratamamasının, İran halkının direnci ve iş insanlarının gayretleri sayesinde olduğunu vurgulayarak “Eğer karşı taraf emin olsaydı ki bu yaptırımlar bizi teslim alacak, asla müzakere masasına oturmazdı” dedi.

Dışişleri Bakanı, halkın ihtiyaçlarını karşılayan, gerekli malları temin eden ve döviz sağlayan iş insanlarına teşekkür ederek “Bize ‘felç edici yaptırımlar’ uygulayacaklarını söylemişlerdi ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi” dedi.

Konuşmasının sonunda Irakçi, Dışişleri Bakanlığı’nın Ekonomi Dairesi'nin görevinin iş insanlarına destek sağlamak olduğunu ve bu mücadelede el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.