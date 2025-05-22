22 May 2025 15:19
Journalist ID: 5446
News ID: 85840723
T T
0 Persons

Ekler

Irakçi: Yaptırımları aşmadaki başarı, yaptırım uygulayıcılarını umutsuzluğa sürükler ve müzakerecilere güç katar

22 May 2025 15:19
News ID: 85840723
Irakçi: Yaptırımları aşmadaki başarı, yaptırım uygulayıcılarını umutsuzluğa sürükler ve müzakerecilere güç katar

Tahran, İRNA – Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bölgesel düzeyde düzenlenen ilk İl Diplomasi Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, iş insanlarının yaptırımları etkisizleştirmedeki başarısının, yalnızca ekonomiye değil aynı zamanda diplomasiye de katkı sağladığını vurguladı ve “Ne kadar başarılı olursanız, yaptırım koyucular kendi yaptırımlarından o kadar umudunu keser ve bu da müzakere sürecinde bizim elimizi güçlendirir” dedi.

Irakçi, Dışişleri Bakanlığı'nın yalnızca yaptırımların kaldırılması için değil, aynı zamanda diğer içsel engellerin de aşılması için çalıştığını belirtirken “Yaptırımlar büyük bir engeldir, ancak tek engel değildir. Bazı engellerin çözümü kendi elimizdedir” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kaldırılmasının müzakere yoluyla mümkün olduğunu söyleyen Bakan “Ancak onların etkisini azaltmak ve aşmak bizim kendi görevimizdir. Bu da temsilciliklerimiz ve büyükelçiliklerimiz aracılığıyla mümkündür” dedi.

Bakan Irakçi, yaptırımların beklenen etkiyi yaratamamasının, İran halkının direnci ve iş insanlarının gayretleri sayesinde olduğunu vurgulayarak “Eğer karşı taraf emin olsaydı ki bu yaptırımlar bizi teslim alacak, asla müzakere masasına oturmazdı” dedi.

Dışişleri Bakanı, halkın ihtiyaçlarını karşılayan, gerekli malları temin eden ve döviz sağlayan iş insanlarına teşekkür ederek “Bize ‘felç edici yaptırımlar’ uygulayacaklarını söylemişlerdi ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi” dedi.

Konuşmasının sonunda Irakçi, Dışişleri Bakanlığı’nın Ekonomi Dairesi'nin görevinin iş insanlarına destek sağlamak olduğunu ve bu mücadelede el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .