Yemen Savunma Bakanı: Filistin’e desteğimiz sürecek

Atıfi, Yemen’in kuzey ve güneyinin birleşme yıl dönümü dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed el-Gumari ile yayımladığı ortak mesajda, “Filistin halkına destek verirken, kimsenin Yemen’in egemenliğine ve bağımsızlığına müdahale etmesine de izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

El-Atıfi, Yemen halkının sarsılmaz iradesinin bir yansıması olan ulusal birliğin önemine değinerek, din, kutsal değerler ve ülke topraklarını savunmak adına yeniden söz verdiklerini belirtti.

İki üst düzey askeri yetkili, Yemen’in inanç gücüyle birlik yolunda ilerleyerek baskıcı güçlere karşı zafer kazandığını, ülkenin bölünmesine yönelik tüm komploları boşa çıkarabilecek kapasitede olduğunu ve İslam ümmeti için yeni bir zafer sayfası açabileceğini vurguladı.