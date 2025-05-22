Hamas Yetkilisi: Netanyahu, savaşı Filistinlilerin zorla sürgünü için kılıf yapıyor

Mardavi, Netanyahu’nun açıkça, geçici bir ateşkesin ardından yeni bir katliam ve suçun geleceğini dile getirdiğini belirtti ve “Ne barışı düşünüyor ne de esir takasını; asıl hedefi Filistin halkını yok ederek Trump’ın zorla göç ettirme planını hayata geçirmektir” dedi.

Mardavi, uluslararası toplumun sessizliğini kınayarak, bu kanlı saldırıların derhal durdurulması için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Netanyahu’nun, tüm bölgeyi ateşe vermeden önce savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini vurguladı.

Hamas yetkilisi, açıklamasının sonunda ABD’ye de çağrıda bulunarak, kendisini barış arabulucusu olarak tanımlarken insanlık dışı bu eylemlere sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.