22 May 2025 14:02
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News ID: 85840654
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Hamas Yetkilisi: Netanyahu, savaşı Filistinlilerin zorla sürgünü için kılıf yapıyor

22 May 2025 14:02
News ID: 85840654
Hamas Yetkilisi: Netanyahu, savaşı Filistinlilerin zorla sürgünü için kılıf yapıyor

Tahran, İRNA – Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Mahmud Mardavi, yaptığı açıklamada, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saldırgan politikalarını sürdürerek, savaş bahanesiyle Filistinlilerin zorla sürgün edilmesini hedeflediğini söyledi.

Mardavi, Netanyahu’nun açıkça, geçici bir ateşkesin ardından yeni bir katliam ve suçun geleceğini dile getirdiğini belirtti ve “Ne barışı düşünüyor ne de esir takasını; asıl hedefi Filistin halkını yok ederek Trump’ın zorla göç ettirme planını hayata geçirmektir” dedi.

Mardavi, uluslararası toplumun sessizliğini kınayarak, bu kanlı saldırıların derhal durdurulması için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Netanyahu’nun, tüm bölgeyi ateşe vermeden önce savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini vurguladı.

Hamas yetkilisi, açıklamasının sonunda ABD’ye de çağrıda bulunarak, kendisini barış arabulucusu olarak tanımlarken insanlık dışı bu eylemlere sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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