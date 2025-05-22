22 May 2025 10:22
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News ID: 85840429
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Siyonist rejim tankları El-Avde Hastanesi'ni hedef aldı / Onlarca Filistinli şehit oldu

22 May 2025 10:22
News ID: 85840429
Siyonist rejim tankları El-Avde Hastanesi'ni hedef aldı / Onlarca Filistinli şehit oldu

Tahran, İRNA – Haber kaynakları, Siyonist rejim ordusuna ait tankların Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi’ni hedef aldığını bildirdi. Çarşamba gecesinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde 93 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, Siyonist rejim ordusunun güneydeki Deyr el-Belah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir depoyu bombalaması sonucu 10 Filistinli şehit oldu.

El Cezire muhabiri ayrıca, Siyonist rejim ordusunun Nuseyrat Kampı'nda bir evi hedef alan bombardımanında bir Filistinlinin şehit olduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

El Cezire, savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde Ahmed Yasin Caddesi üzerindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk olan 5 Filistinlinin şehit olduğunu aktardı.

Haberde, görgü tanıklarına dayanılarak, enkaz altında hâlâ kayıp kişilerin bulunduğu belirtildi.

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