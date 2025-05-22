Irakçi: Zenginleştirme İran’ın temel hakkıdır, Avrupa snapback sonuçlarına katlanmalıdır

Irakçi, El-Şark kanalına verdiği demeçte, “Yıllardır sadece zenginleştirme faaliyetlerimiz nedeniyle yaptırımlara maruz kaldık. Halkımız bu baskılara rağmen direndi. Dahası, bazı bilim insanlarımız bu uğurda hayatını kaybetti. Bu nedenle zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmemiz söz konusu değildir” dedi.

Mevcut duruma ilişkin sorumluluğun İran’a ait olmadığını ifade eden Bakan Irakçi “Bugün gelinen nokta, Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Avrupa ülkelerinin bu çekilmeyi telafi edememesi sonucu ortaya çıkmıştır. İran’ı snapback tehdidiyle karşı karşıya bırakmak tamamen yanlış ve sonuçları ağır bir adımdır. Avrupa bu adımın sonuçlarına hazırlıklı olmalıdır” ifadelerini kullandı.