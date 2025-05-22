22 May 2025 09:32
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News ID: 85840383
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Irakçi: Zenginleştirme İran’ın temel hakkıdır, Avrupa snapback sonuçlarına katlanmalıdır

22 May 2025 09:32
News ID: 85840383
Irakçi: Zenginleştirme İran’ın temel hakkıdır, Avrupa snapback sonuçlarına katlanmalıdır

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, uranyum zenginleştirmenin İran için ilkesel ve bilimsel bir kazanım olduğunu vurgulayarak, Avrupa’nın “snapback” (otomatik yaptırım geri dönüşü) mekanizmasını devreye sokma tehdidinin hukuki ve siyasi bir dayanağının olmadığını söyledi.

Irakçi, El-Şark kanalına verdiği demeçte, “Yıllardır sadece zenginleştirme faaliyetlerimiz nedeniyle yaptırımlara maruz kaldık. Halkımız bu baskılara rağmen direndi. Dahası, bazı bilim insanlarımız bu uğurda hayatını kaybetti. Bu nedenle zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmemiz söz konusu değildir” dedi.

Mevcut duruma ilişkin sorumluluğun İran’a ait olmadığını ifade eden Bakan Irakçi “Bugün gelinen nokta, Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Avrupa ülkelerinin bu çekilmeyi telafi edememesi sonucu ortaya çıkmıştır. İran’ı snapback tehdidiyle karşı karşıya bırakmak tamamen yanlış ve sonuçları ağır bir adımdır. Avrupa bu adımın sonuçlarına hazırlıklı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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