İran ve ABD arasındaki beşinci müzakere turu Cuma günü yapılacak

Bedr el-Busaidi, X platformunda yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasındaki beşinci müzakere turunun bu Cuma günü, 23 Mayıs’ta İtalya'nın Roma kentinde yapılacağını yazdı.

Dördüncü tur ise 11 Mayıs 2025 Pazar günü Maskat’ta gerçekleştirilmişti.

İran, defalarca herhangi bir anlaşmadan ekonomik fayda sağlamanın vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu vurgulamış ve bu faydayı engelleyecek her türlü girişimin Tahran açısından kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Ayrıca nükleer alanda, yeteneklerin korunması ve zenginleştirme döngüsünün tamlığı, İran politikasında müzakere edilemez bir ilke olarak tanımlanmıştır.