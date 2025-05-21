21 May 2025 18:34
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News ID: 85840066
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Çin'den ABD'nin "Altın Kubbe" programına sert eleştiri: Küresel istikrar tehlikede

21 May 2025 18:34
News ID: 85840066
Çin'den ABD'nin "Altın Kubbe" programına sert eleştiri: Küresel istikrar tehlikede

Pekin, İRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin "Altın Kubbe" adlı füze savunma programına ilişkin derin endişelerini dile getirerek, bu projenin dünyanın stratejik dengesini ve istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

Mao Ning, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "Altın Kubbe" füze savunma sisteminin detaylarının ortaya çıkmasına tepki gösterdi ve "Bu adım, küresel stratejik denge ve istikrarı baltalıyor" dedi.  

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 175 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek "Altın Kubbe" projesinin başlatıldığını duyurmasının ardından geldi.  

Washington'un bu projesi, İsrail'in "Demir Kubbe" sisteminin daha gelişmiş bir versiyonu olarak tanıtılıyor ve uzay tabanlı füze savunma sistemleri, ileri takip teknolojileri ve lazer silahları içeriyor. Sistem, balistik, seyir ve hipersonik füzeler de dahil olmak üzere çeşitli tehditlere karşı tasarlandı ve önümüzdeki üç yıl içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.  

Çin Dışişleri Sözcüsü, bu projenin "Dış Uzayın Barışçıl Kullanımına İlişkin Antlaşma"yı ihlal edebileceği ve uzayda bir silahlanma yarışını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.  

"Çin bu gelişmeden derin endişe duymaktadır" diyen Mao Ning, "ABD'yi küresel füze savunma sisteminin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasını durdurmaya ve büyük güçler arasında stratejik karşılıklı güveni artırmak için somut adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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