Mina ve Pars, Kandelus'un Dünya Turizm Köyleri Listesine kaydedilmesinde rol oynayacak

Kandelus köyünden bir kız ile sesine ve varlığına aşık olan bir parsın arasındaki sevgi hikayesi, yıllardır "Mina ve Pars" adıyla köylüler ve çevre yerleşimler arasında anlatılıyor. Ancak bu hikaye, son 20 yılda edebiyat, sanat ve müzik eserlerine konu olarak daha geniş kitlelere ulaştı.

Şimdi bu hikaye, Kandelus köyünün "Dünya Turizm Köyleri" listesine girmesiyle birlikte daha da yaygınlaşacak. Mazenderan Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü’ne göre, bu yerel tarihi anlatı, çevreci bir yaklaşımla Kandelus'un küresel markası olarak belirlendi.

Nuşehr’in Kecver bölgesinde yer alan Kandelus köyü; tarihi, kültürü, geleneksel mimarisi, şifalı bitki tarlaları ve Hirkani ormanları ile yemyeşil dağların arasındaki bakir doğasıyla, Dünya Turizm Örgütü’ne önerilen sekiz İran köyünden biri oldu ve küresel turizm yolculuğuna adım attı.