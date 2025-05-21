21 May 2025 17:01
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News ID: 85840000
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Arif: İran, bilim ve teknoloji geliştirme stratejisinde kimseden emir almaz

21 May 2025 17:01
News ID: 85840000
Arif: İran, bilim ve teknoloji geliştirme stratejisinde kimseden emir almaz

Tahran, İRNA - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, ülkenin bilim ve teknoloji geliştirme stratejisinde kimseden emir almadığını vurgulayarak, nükleer silah üretiminin İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrininde yeri olmadığını ve Batılı ülkelerin ile Amerikan medyasının bu durumu iyi bildiğini söyledi.

Muhammed Rıza Arif, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Amerikalı yetkililerin İran'ın sıfır zenginleştirme konusundaki son açıklamalarının ne ilk ne de son olacağını belirterek "Eğer kendi topraklarımızda zenginleştirme yapmamayı hedefleseydik, geçmiş on yıllarda da Amerika'nın ağır ve haksız yaptırımlarına katlanmamız gerekmezdi" dedi.  

Amerikalı yetkililerin açıklamalarının çelişkili olduğuna dikkat çeken Arif, "Dolaylı müzakerelerde zenginleştirme konusunda belirli ifadeler kullanıyorlar, ancak masanın dışında medya atmosferinden veya Siyonist rejimi tatmin etme çabasıyla farklı şeyler söylüyorlar" ifadelerini kullandı.  

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin dolaylı müzakerelerde belirlenen yolu takip ettiğini ve sistemin kırmızı çizgisinin İran topraklarında zenginleştirme olduğunu vurgularken "Biz nükleer silah peşinde değiliz, ancak diğer teknolojilerde olduğu gibi, ülkenin nükleer kapasitesini kalkınma ve ilerleme hedefleri için kullanacağız" dedi.

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