İran ve Türkiye sağlık bakanları Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın uygulanmasını görüştü

İran Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, Cenevre’de düzenlenen 78. Dünya Sağlık Asamblesi’nin oturum aralarında Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi.

Zaferkendi, görüşmede iki ülkenin sağlık sistemlerinin potansiyeline işaret ederek, iş birliği belgelerinin uygulanması, tıbbi alanda tecrübe paylaşımı, ilaç ve tıbbi ekipman üretimi konularının önemini vurguladı.

İki ülke arasında 2018’de imzalanan kapsamlı sağlık iş birliği anlaşmasına değinen Zaferkendi, operasyonel ve uygulamaya dönük programların ciddi şekilde gündeme alınması gerektiğini belirtti.

İran ve Türkiye’nin ilgili kurumları arasında ilaç ve tıbbi ekipman alanındaki iş birliğine dair taslak belgelerin karşılıklı olarak iletildiğini aktaran Zaferkendi, bu belgelerin teknik yöneticiler tarafından en kısa sürede hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

İran’ın aile hekimliği ve sevk zinciri sistemini uygulamakta olduğunu belirten Zaferkendi, bu alandaki deneyimlerin paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise görüşmede, sağlık alanında tüm alanlarda teknik ve uzman ekiplerle iş birliği yapma arzusunda olduklarını belirtti. Aile hekimliği ve sevk zinciri konusundaki Türkiye’nin deneyimlerinin paylaşılması amacıyla İranlı uzmanları Türkiye’ye davet etti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi ise Türkiye’nin aile hekimliği deneyimlerinin yanı sıra COVID-19 pandemisi sürecinde oldukça başarılı bir performans sergilediğini ifade ederek, sağlık alanında Türkiye ile çeşitli konularda iş birliği yapma isteklerini dile getirdi.

İki ülkenin sağlık bakanları, iş birliği anlaşmalarının takibini sağlamak amacıyla uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdürlerini yetkili temsilci olarak belirledi.

“Tek Bir Dünya, Sağlık İçin” temasıyla düzenlenen 78. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de devam ederken, İran’dan Sağlık Bakanı başkanlığındaki üst düzey bir heyet 19-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplantıya katılıyor. Oturumlarda küresel sağlık öncelikleri belgeler şeklinde sunulmakta ve üye ülkeler tarafından değerlendirilip görüş bildirilmektedir.