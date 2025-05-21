Irakçi: Diplomasi masasından hiçbir zaman ayrılmadık

Irakçi, İran’ın mantıksız taleplere daha önce yanıt verdiğini belirterek, “Bu tür olağan dışı söylemler müzakerelerin ilerlemesine katkı sağlamaz” dedi. İran’ın tutumunun açık olduğunu vurgulayan Irakçi, “Anlaşma olsun ya da olmasın, uranyum zenginleştirme faaliyetlerimiz devam edecektir. Ancak karşı taraf, nükleer programımız konusunda daha fazla şeffaflık istiyorsa, buna hazırız. Bununla birlikte, bu program gerekçe gösterilerek uygulanan haksız yaptırımların da kaldırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin bir sonraki turuna katılımla ilgili kararın henüz netleşmediğini söyleyen Bakan Irakçi, “Görüşmelerin yapılacağı yer ve zamanın faydalı olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Talepler karşısında masada direnmeye devam edeceğiz, ancak diplomasi masasını hiçbir zaman terk etmedik” dedi.

Dışişleri Bakanı ayrıca, şehit Cumhurbaşkanı Reisi döneminde yürütülen dış politikaya da değinerek, İran dış politikasının genel hatlarının devletin üst yapılarında belirlendiğini, hükümetlerin ise bu çerçevede kendi yöntemlerini geliştirdiğini ifade etti. Şehit Reisi döneminde Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan’ın öncülüğünde yürütülen dış politikanın özellikle komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine odaklandığını belirten Irakçi, “Siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda komşularla ilişkileri öncelik haline getirdik. Bölgedeki bazı gerginlikler büyük ölçüde yapaydır ve dış müdahalelerin ürünüdür” dedi.

Son olarak Irakçi, İran’ın hedefinin bu yapay ayrılıkları ortadan kaldırmak ve komşuluk ilişkilerini geliştirmek olduğunu belirterek, bu yönde şimdiye dek olumlu sonuçlar alındığını ve bu çizginin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.