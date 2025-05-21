21 May 2025 13:47
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News ID: 85839772
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Irakçi: “Gerçek Vaat” Operasyonu, Şehit Emirabdullahiyan döneminin öne çıkan adımlarındandı

21 May 2025 13:47
News ID: 85839772
Irakçi: “Gerçek Vaat” Operasyonu, Şehit Emirabdullahiyan döneminin öne çıkan adımlarındandı

Tahran, İRNA - Seyyid Abbas Irakçi, Şehit Hüseyin Emirabdullahiyan’ın birinci şehadet yıl dönümü ve Hizmet Şehitlerini Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada "Sözlerine ekleyecek bir şey bulamadım. Dışişleri Bakan Yardımcıları Konseyi'nde Emirabdollahiyan ile birlikte görev yapmak benim için büyük bir onurdu. O dönem, çok değerli ve verimli bir süreçti.” ifadelerini kullandı.

Irakçi konuşmasının devamında "Herkes onu, mesleki başarılarından önce güzel ahlakı, edebi ve tevazusuyla tanırdı. Elbette mesleki olarak da çok başarılı bir dönem geçirdi. Ancak bana göre en belirgin özelliği, insanî erdemleriydi ki tüm çalışma arkadaşlarının saygısını kazanmıştı. Dedi. 

Dışişleri Bakanı ayrıca “Döneminde gerçekleştirilen en önemli adımlardan biri, ‘Gerçek Vaat’ operasyonuydu. Hayattayken de, fakültede verdiğim derslerde öğrencilere bunun diplomasi açısından parlak ve örnek teşkil eden bir vaka olduğunu sıkça anlattım. Bu operasyon, sahadaki güç ile diplomasinin başarılı bir birleşimiydi. Öncesinde titizlikle planlandı, sonrasında ise akılcı tedbirlerle bölgesel bir çatışmanın büyümesi önlendi.” diye ekledi.

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