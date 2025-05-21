Irakçi: “Gerçek Vaat” Operasyonu, Şehit Emirabdullahiyan döneminin öne çıkan adımlarındandı

Irakçi konuşmasının devamında "Herkes onu, mesleki başarılarından önce güzel ahlakı, edebi ve tevazusuyla tanırdı. Elbette mesleki olarak da çok başarılı bir dönem geçirdi. Ancak bana göre en belirgin özelliği, insanî erdemleriydi ki tüm çalışma arkadaşlarının saygısını kazanmıştı. Dedi.

Dışişleri Bakanı ayrıca “Döneminde gerçekleştirilen en önemli adımlardan biri, ‘Gerçek Vaat’ operasyonuydu. Hayattayken de, fakültede verdiğim derslerde öğrencilere bunun diplomasi açısından parlak ve örnek teşkil eden bir vaka olduğunu sıkça anlattım. Bu operasyon, sahadaki güç ile diplomasinin başarılı bir birleşimiydi. Öncesinde titizlikle planlandı, sonrasında ise akılcı tedbirlerle bölgesel bir çatışmanın büyümesi önlendi.” diye ekledi.